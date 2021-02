GameStop-Manie: Reddit-Zocker wird verklagt

• YouTuber "Roaring Kitty" sieht sich Anklage wegen Marktmanipulation gegenüber• Keith Patrick Gill verteidigt sich• Reddit-User glaubt weiterhin an Erfolg der GameStop-Aktie

Das Thema GameStop hält die Börsen schon seit mehreren Wochen in Atem und zieht für einige Beteiligte nun rechtliche Schritte nach sich. Hintergrund ist der im Reddit-Forum WallStreetBets koordinierte Kauf der Aktien des schwächelnden Videospiele-Händlers GameStop durch zahlreich Kleinanleger. Die vielfach durch mehrere Hedgefonds geshorteten Papiere schossen daraufhin derart in die Höhe, dass besagte Fonds gezwungen waren, ihre Leerpositionen aufzulösen und den Kurs damit noch zusätzlich befeuerten.

Einer, der maßgeblich an dieser Rally als Drahtzieher beteiligt gewesen sein soll, ist YouTuber und Reddit-User "Roaring Kitty". Dafür muss sich Keith Patrick Gill, wie er mit richtigem Namen heißt, nun vor Gericht verantworten. Kläger ist Christian Iovin, ein Investor, der durch den GameStop-Hype große Verluste verbuchte und durch die US-amerikanische Großkanzlei Hagens Berman Sobol Shapiro, die sich auf Sammelklagen spezialisiert hat, repräsentiert wird.

Konkret wird Gill dabei vorgeworfen, andere Marktteilnehmer zu Käufen von GameStop-Aktien animiert zu haben, ohne dabei kommuniziert zu haben, selbst ein ausgebildeter Finanzprofi zu sein. Vielmehr hätte er anderen Anlegern vorgegaukelt, ein Amateur zu sein. So wird Gill angeklagt, selbst an dem GameStop-Hype massiv profitiert zu haben und durch seine Aussagen den Preis künstlich in die Höhe getrieben zu haben. So sei er angeblich bei einem Preis von 5 US-Dollar je Anteilsschein bei dem Computerspiele-Einzelhändler eingestiegen, in Folge seines öffentlichen Aufrufs zum Kauf der Aktie sei diese auf einen Wert von im Hoch 483 US-Dollar gesprungen.

Gill selbst gab in einem vorbereiteten Statement für eine Anhörung im US-Repräsentantenhaus an, sich keiner Schuld bewusst zu sein: "Die Annahme, ich hätte Soziale Medien genutzt, um die GameStop-Aktie gegenüber unwissenden Anlegern zu pushen, ist absurd. Ich habe mehr als deutlich klar gemacht, dass mein [YouTube-]Kanal lediglich informierenden Zwecken diene und dass mein aggressiver Investitionsstil wahrscheinlich nicht für die meisten Menschen geeignet sei, die meinen Kanal schauen". Darüber hinaus sagt Gil, dass er lediglich öffentlich zugängliche Informationen genutzt habe, um herauszufinden, dass GameStop unterbewertet gewesen sei. Seine Sichtweise hätte er nur mit einer "winzigen" Anlegerschaft über die sozialen Medien geteilt, kurz bevor der Preissprung passiert sei. "[…] Mein letzter Stream 2020 erreichte gerade einmal 96 gleichzeitige Zuschauer, wobei sich die durchschnittliche Zeit des Anschauens auf 25 Minuten belief. Am ersten Weihnachtsfeiertag hatte ich lediglich 529 Abonnenten bei YouTube, 550 Follower auf Twitter."

Darüber hinaus hätten ihn insbesondere zwei Gründe dazu gebracht schon im Jahr 2019 anzufangen in GameStop zu investieren. Zum einen sei das Geschäft des Videospiele-Einzelhändlers vom Markt unterschätzt worden. Als einziger auf Computerspiele spezialisierte Einzelhändler hätte GameStop mehr als 60 Millionen Mitglieder in seinem Kundenprogramm und halte noch immer einen großen Marktanteil. Auf der anderen Seite sei Gill davon überzeugt, dass sich GameStop "als ultimatives Ziel für Gamer" neu erfinden könne "innerhalb der florierenden 200 Milliarden US-Dollar schweren Gaming-Industrie".

Er habe sich dazu entschieden mit seiner GameStop-Analyse über die Sozialen Medien an die Öffentlichkeit zu gehen - einerseits, damit andere von seinem Wissen profitieren können, andererseits, damit der Austausch mit anderen Kleinanlegern ihm dabei helfe, Schwächen in seiner Analyse aufzudecken. Schon vor dem Kurssprung des GameStop-Papiers Ende Januar, als der Preis noch bei 20 US-Dollar stand, hätte er sein Investment als Erfolg angesehen und sei auch weiterhin ein Fan der Aktie und glaube weiterhin an die Zukunft des Unternehmens.

Zwar sei er durch seine berufliche Laufbahn mit Aktienanalysen in Berührung bekommen, hätte jedoch niemals als Finanzberater oder in einer ähnlichen Position gearbeitet. Auch er könne nicht erklären, was mit der GameStop-Aktie im Verlauf des Hypes geschehen sei und begrüße daher die dazu angesetzte Anhörung im US-Repräsentantenhaus. Zu seiner Anklage durch Iovin äußerte sich Gill hingegen bisher nicht.

Redaktion finanzen.net

