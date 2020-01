10 wichtige Fakten zur Börse am Freitag

Der DAX wird zum Abschluss der verkürzten Börsenwoche um 0,7 Prozent tiefer bei 13.288 Punkten erwartet. Die Zuspitzung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran macht die Anleger nervös.

2. Anleger in Asien werden vorsichtig

Die japanische Börse bleibt wegen Neujahrsfeierlichkeiten auch am heutigen Freitag geschlossen. Auf dem chinesischen Fetland steht der Shanghai Composite momentan bei 3.086 Punkten und damit nahezu genau auf dem Schlussniveau des gestrigen Handelstages. Der Hang Seng in Hongkong gibt daneben um 0,3 Prozent auf 28.460 Punkte nach. Die Anleger werden vorsichtiger, nachdem sich der Konflikt zwischen den USA und dem Iran durch die Tötung eines der ranghöchsten iranischen Generäle zugespitzt hat.

3. US-Militär tötet hohen iranischen General - Oberster Führer droht "schwere Rache" an

Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran spitzt sich mit der Tötung einer der ranghöchsten iranischen Generäle gefährlich zu. Der Kommandeur der iranischen Al-Kuds-Brigaden, Ghassem Soleimani, kam am Donnerstag (Ortszeit) bei einem US-Raketenangriff nahe dem Flughafen der irakischen Hauptstadt Bagdad ums Leben. Zur Nachricht

4. GRENKE erreicht unteres Ende der Wachstums-Prognosespanne

Der Leasingspezialist GRENKE hat sein angestrebtes Neugeschäftswachstum im Gesamtjahr knapp erreicht. Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, legte das akquirierte Volumen des Neugeschäfts im Bereich Leasing um 18,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 2,85 Milliarden Euro zu. Zur Nachricht

5. Credit Suisse beginnt kommende Woche mit neuem Aktienrückkauf

Die Schweizer Großbank Credit Suisse startet am Montag ein neues Aktienrückkaufprogramm. Wie im Dezember angekündigt, werde die Schweizer Großbank bis spätestens Ende 2020 eigene Titel im Volumen von bis zu 1,5 Milliarden Franken zurückkaufen. Zur Nachricht

6. Sunrise-Führungsspitze tritt nach geplatztem UPC-Kauf ab

Beim Telekomunternehmen Sunrise wird die Führungsspitze nach der geplatzten Übernahme des Kabelunternehmens UPC Schweiz ausgewechselt. Konzernchef Olaf Swantee tritt von seinem Amt zurück. Zudem werden Verwaltungsratspräsident Peter Kurer sowie Vizepräsident Peter Schöpfer auf der Generalversammlung im April 2020 nicht mehr kandidieren. Zur Nachricht

7. Investor warnt vor Aktienkauf: "Dieser Markt wird einbrechen"

In 2019 hat sich der Aktienmarkt beeindruckend entwickelt. Doch im neuen Jahr wird der Markt einbrechen, glaubt der bekannte Wall Street-Investor David Tice. Zur Nachricht

8. Deutsche Flughäfen erwarten 2020 Passagierrückgang

Die deutschen Flughäfen müssen nach einer Prognose ihres Verbandes ADV im neuen Jahr mit einem Passagierrückgang rechnen. "Der Luftverkehr am Standort Deutschland wird im Jahr 2020 den Wachstumspfad der letzten Jahre nicht halten können", sagte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen stark

Die Ölpreise haben am Freitag mit deutlichen Aufschlägen auf die Tötung eines iranischen Generals durch das US-Militär reagiert. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 68,18 US-Dollar. Das waren 1,93 Dollar mehr als am Donnerstag.

10. Euro etwas schwächer

Der Euro hat am Freitag etwas nachgegeben. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1165 US-Dollar und damit etwas weniger als im asiatischen Handel. Die Kursbewegung zwischen Euro und Dollar waren aber zunächst gering.

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com, Picsfive / Shutterstock.com