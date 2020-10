10 wichtige Fakten zur Börse am Freitag

Zum Ende einer erfreulichen Börsenwoche könnte es mit den Kursen am deutschen Aktienmarkt noch etwas weiter nach oben gehen. Der DAX wird vorbörslich um 0,17 Prozent höher bei 13.064,40 Punkten erwartet. Getragen werden die Kurse gegenwärtig von der Aussicht auf einen Wahlsieg der Demokraten bei den Präsidentschaftswahlen in den USA.

2. Asiens Aktienmärkte mit gemischten Vorzeichen

Die Aktienmärkte in Fernost entwickeln sich vor dem Wochenende in verschiedene Richtungen. In Japan gibt der Nikkei aktuell um 0,26 Prozent auf 23.585 Punkte nach. In Shanghai wird heute nach einer mehrtägigen Feiertagspause erstmals wieder gehandelt. Der Shanghai Composite zieht um 1,71 Prozent auf 3.273 Zähler an. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng zur gleichen Zeit nur wenig bewegt. Er steht bei 24.179 Einheiten um nur 0,06 Prozent tiefer.

3. AMD peilt wohl 30-Milliarden-Dollar-Geschäft zur Übernahme von Rivalen Xilinx an

Der Chiphersteller AMD befindet sich einem Medienbericht zufolge in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme des Rivalen Xilinx. Das Geschäft könnte ein Volumen von mehr als 30 Milliarden Dollar haben, zitierte das "WallStreet Journal" am Donnerstag mit der Angelegenheit vertraute Personen. Zur Nachricht

4. GRENKE ist offen für neues Franchisemodell

Die GRENKE AG in Baden-Baden stellt ihr Franchisemodell auf den Prüfstand und würde im Fall einer Aufgabe des bestehenden Gebildes auch Verluste übernehmen. "Würde das bisherige Franchisemodell zugunsten einer frühen Integration der Franchisefirmen aufgegeben, würde dies auch bedeuten, dass die AG Anfangsverluste der Start-ups zu tragen hätte", sagte CFO Sebastian Hirsch. Zur Nachricht

5. Fresenius-Medical-Care-CFO: Mittelfristziele sind ambitionierter

Die am Donnerstag veröffentlichten Mittelfristziele von Fresenius Medical Care sind der Finanzchefin des Bad Homburger DAX-Konzerns zufolge ambitionierter als die Ziele für den vorherigen Fünfjahreszeitraum. Zur Nachricht

6. Zalando hebt nach starkem dritten Quartal die Prognose erneut an

Der Modehändler Zalando hat seine Jahresprognose nach einem außergewöhnlich starken und profitablen Wachstum im dritten Quartal erneut angehoben. Das Bruttowarenvolumens (GMV) soll nun 2020 um 25 bis 27 Prozent zulegen und der Umsatz um 20 bis 22 Prozent. Zur Nachricht

7. CompuGroup weiter auf der Suche nach Übernahmen

Der auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierte Softwareanbieter CompuGroup bleibt beim Thema Übernahmen hungrig. "Wir prüfen ständig den Markt nach Zukäufen", sagte CompuGroup-Finanzvorstand Michael Rauch. Zur Nachricht

8. Compleo bietet bei IPO Aktien für 44 bis 59 Euro an

Der Ladesäulenanbieter Compleo bietet beim Börsengang seine Aktien für 44 bis 59 Euro an. Die Zahl der angebotenen Papiere summiert sich im besten Fall auf knapp 1,7 Millionen Stück. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise haben am Freitagmorgen leicht nachgegeben, hielten sich aber weiterhin auf recht hohem Niveau. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 43,23 US-Dollar. Das waren 11 Cent weniger als am Vortag.

10. Euro legt etwas zu

Der Euro ist am Freitag leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1777 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1765 Dollar festgesetzt.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images