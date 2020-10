Nachdem von den US-Börsen positive Vorgaben kamen, legte auch der deutsche Aktienmarkt zu. US-Präsident Trump hatte am Vortag verkündet, mit gezielten finanziellen Hilfen die Kauflaune der privaten Haushalte wieder anzukurbeln sowie den angeschlagenen Fluggesellschaften auf die Beine zu helfen. Die US-Notenbank hält derweil an ihrer sehr lockeren Geldpolitik fest.

Nachdem er schon deutlich fester gestartet war legte der DAX im weiteren Handelsverlauf nochmal zu und schloss mit einem Plus von 0,88 Prozent bei 13.042,21 Punkten. Auch der TecDAX konnte seinen anfänglichen Gewinn ausbauen und beendete den Tag 1,14 Prozent stärker bei 3.136,52 Zählern.

Am Donnerstag griffen Anleger in Deutschland beherzt zu.

Gute Vorlagen aus den USA halfen auch dem europäischen Markt. Mit Interesse verfolgen Marktteilnehmer weiterhin die Entwicklungen rund um ein weiters US-Konjunkturpaket. So stützte am Donnerstag die Hoffnung, dass doch noch zumindest ein kleines Hilfspaket verabschiedet werden könnte.

Der EuroSTOXX 50 hatte mit einem Zuschlag eröffnet, verbesserte sich darauf hin noch und ging letztlich 0,69 Prozent höher bei 3.255,76 Zählern in den Feierabend.

Anleger in Europa zeigten sich am Donnerstag zuversichtlich.

Daneben sind die wöchentlichen Erstanträge auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung zwar gesunken, aber nicht so stark wie erhofft. Dies könnte den Druck auf die Politik erhöhen, doch noch vor der Wahl ein Konjunkturpaket auf den Weg zu bringen.

Der Dow Jones konnte an seine positive Vortagesentwicklung anknüpfen und ging mit einem Plus von 0,43 Prozent bei 28.425,77 Punkte aus dem Handel. Auch der NASDAQ Composite konnte Gewinne einfahren und legte 0,50 Prozent auf 11.420,98 Zähler zu.

Die Wall Street präsentierte sich am Donnerstag von ihrer freundlichen Seite.

Die Aktienmärkte in Fernost entwickeln sich vor dem Wochenende in verschiedene Richtungen.

Der Nikkei gibt gegen 6:45 Uhr unserer Zeit um 0,32 Prozent auf 23.570 Punkte nach.

In Shanghai wird heute nach einer mehrtägigen Feiertagspause erstmals wieder gehandelt. Der Shanghai Composite zieht kräftig an und gewinnt derweil 1,89 Prozent auf 3.279 Zähler hinzu.

In Hongkong zeigt sich der Hang Seng zur gleichen Zeit nur wenig bewegt. Er steht bei 23.216 Einheiten um nur 0,09 Prozent höher.

Der Grundton an den asiatischen Börsen ist laut Experten positiv. Beobachter hoffen, dass es in den USA doch noch zu einem größeren Konjunkturpaket kommen könnte. In China sorgt zudem ein privat ermittelter Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor für Kauflaune, da er tief im Wachstum anzeigenden Bereich liegt.

