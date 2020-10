Alibaba will mit dem Cloud-Geschäft endlich Geld verdienen

Aktien in diesem Artikel Alibaba 252,00 EUR

• Cloudgeschäft bei Alibaba wichtiger Zukunftsmarkt• Profitabilität im laufenden Geschäftsjahr angestrebt• Anteil am Gesamtumsatz noch überschaubar

3,36 Milliarden US-Dollar hat Amazon mit einer seiner wachstumsstärksten Sparten, Amazon Web Services, im zweiten Quartal auf operativer Basis verdient. Die Gewinnspannen in diesem Segment sind sehr lukrativ, zahlreiche andere Unternehmen haben das Cloud-Geschäft als Wachstumstreiber ausgemacht. So auch der chinesische Amazon-Konkurrent Alibaba, der seinerseits in diesem Jahr in seiner Cloud-Sparte den Break Even anpeilt.

Profitabilität in den nächsten Monaten

Das Cloud-Computing-Geschäft von Alibaba wird voraussichtlich im laufenden Geschäftsjahr zum ersten Mal profitabel, sagte Finanzchefin Maggie Wu im Rahmen des jüngsten Investorentages im Livestream. Demnach wird Alibaba bis zum 31. März 2021 mit seinem Cloud-Geschäft Geld verdienen.

Wachstumsseitig ist der Cloud-Computing-Bereich für Alibaba bereits ein Erfolg, im Ende Juni zu Ende gegangenen Quartal stiegen die Erlöse in diesem Bereich um 59 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dabei war es insbesondere das Geschäft mit public und hybriden Clouds, das den Geschäftsbereich angetrieben hat.

Alibaba dominiert in Asien

Noch im Frühjahr hatte das Forschungs- und Beratungsunternehmen Gartner ermittelt, dass Alibabas Cloudgeschäft im asiatisch-pazifischen Raum Marktführer ist. Weltweit kam Alibaba im Jahr 2019 nach Marktanteil auf den dritten Platz hinter Amazon und Microsoft. Synergy Research sieht die Chinesen in der Region Asien/Pazifik auf Platz 2 hinter Amazon.

Welche Relevanz Alibaba seiner Cloud-Sparte einräumt, wird deutlich, wenn man das Investitionsvolumen in diesem Bereich sieht. 28 Milliarden US-Dollar wollen die Chinesen über einen Zeitraum von drei Jahren in den Aufbau neuer Rechenzentren und die Hard- und Softwareentwicklung stecken.

Alibaba-CEO Daniel Zhang hatte bereits 2018 in einem Interview mit CNBC betont, dass Cloud Computing künftig das Hauptgeschäft von Alibaba ausmachen wird.

Aktuell ist der Anteil der Cloud-Sparte am Gesamtumsatz von Alibaba mit rund 8 Prozent noch überschaubar. Den Löwenanteil des Geschäftes machen bei den Chinesen weiterhin die E-Commerce-Aktivitäten aus.



