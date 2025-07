Kursverlauf

Alibaba Aktie News: Alibaba am Nachmittag mit Verlusten

22.07.25 16:09 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 119,31 USD.

Werte in diesem Artikel Aktien Alibaba 102,60 EUR 0,00 EUR 0,00% Charts|News|Analysen Aktie kaufen

Die Alibaba-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 119,31 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Alibaba-Aktie bis auf 119,31 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 120,53 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 201.940 Alibaba-Aktien den Besitzer. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (148,42 USD) erklomm das Papier am 18.03.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,40 Prozent könnte die Alibaba-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 73,88 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alibaba-Aktie 61,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Experten gehen davon aus, dass Alibaba-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,92 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alibaba 1,03 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alibaba am 15.05.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,74 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Alibaba ein EPS von 0,19 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alibaba in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,28 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 32,49 Mrd. USD im Vergleich zu 30,87 Mrd. USD im Vorjahresquartal. Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 64,57 CNY je Aktie in den Alibaba-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Alibaba-Aktie Alibaba-Aktie: Cloud-Offensive bei Alibaba - Milliardenbudget für Rechenzentren und KI Apple-Aktie mit neuer Partnerschaft: Apple bringt Apple Intelligence dank Alibaba nach China Neue Nummer 1 im Bridgewater-Depot: In diese Aktien investierte Dalios Ex-Fonds im ersten Quartal 2025

