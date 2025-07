Alibaba Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Alibaba

Alibaba im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Alibaba. Die Alibaba-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 119,72 USD abwärts.

Der Alibaba-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 119,72 USD. Im Tief verlor die Alibaba-Aktie bis auf 119,38 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 120,00 USD. Zuletzt wechselten 206.442 Alibaba-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 148,42 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 23,97 Prozent Plus fehlen der Alibaba-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 73,88 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Alibaba-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,03 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,92 CNY belaufen.

Am 15.05.2025 legte Alibaba die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Alibaba hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,19 USD je Aktie gewesen. Alibaba hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 32,49 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 30,87 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Alibaba dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Alibaba-Gewinn für das Jahr 2026 auf 63,94 CNY je Aktie.

