IBM-Ergebnis erreicht Erwartungen - Aktie mit Kursfeuerwerk

Der bereinigte Gewinn je Aktie werde bei 2,58 US-Dollar liegen und der Umsatz 17,6 Milliarden Dollar erreichen, teilte der IT-Konzern mit. Details nannte das US-Unternehmen nicht, dies soll wie geplant später diesen Monat geschehen.

IBM sah sich zur Vorab-Veröffentlichung seiner Zahlen genötigt, weil das Unternehmen gleichzeitig die Abspaltung seiner Managed Infratructure Sparte ankündigte. Damit soll die Konzernstruktur vereinfacht werden. Aktionäre bekommen die Sparte als neues Unternehmen in ihr Depot eingebucht, sobald die Transaktion umgesetzt wird.

IBM will Managed Infrastructure Services ausgliedern

Der US-Konzern will seinen Bereich Managed Infrastructure Services aus der Sparte Global Technology in eine neue, noch namenlose Aktiengesellschaft ausgliedern. Man gehe davon aus, dass die Trennung durch eine steuerfreie Ausgliederung an IBM-Aktionäre bis Ende 2021 abgeschlossen sein wird, teilte IBM am Donnerstag mit.

IBM erwartet, dass der Spin-off ohne steuerliche Belastung für die Aktionäre erfolgen wird. Die addierte Dividendenzahlung von IBM und der neugeschaffenen Gesellschaft dürfte zunächst mindestens der von IBM bislang gezahlten Quartals-Ausschüttung entsprechen.

Der Schritt sei Teil des IBM-Plans, die Wachstumsstrategie für Hybrid-Clouds zu beschleunigen. "Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, zwei marktführende Unternehmen zu schaffen, die sich auf das konzentrieren, was sie am besten können", sagte Chief Executive Arvind Krishna. "IBM wird sich auf seine offene Hybrid-Cloud-Plattform und KI-Fähigkeiten konzentrieren.

Der Aktienkurs klettert aktuell im NYSE-Handel um 7,79 Prozent auf 133,74 US-Dollar.

