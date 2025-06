So entwickelt sich IBM

IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Freitagnachmittag südwärts

20.06.25 16:09 Uhr

Die Aktie von IBM gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die IBM-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 282,11 USD ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die IBM-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 282,11 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die IBM-Aktie bis auf 277,69 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 279,37 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 727.596 IBM-Aktien. Am 19.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 286,84 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,68 Prozent. Bei einem Wert von 170,49 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.06.2024). Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 39,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Nachdem im Jahr 2024 6,67 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,75 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 236,00 USD aus. Am 23.04.2025 hat IBM in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,75 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,54 Mrd. USD – ein Plus von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet hatte. Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.07.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 29.07.2026 dürfte IBM die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren. Experten taxieren den IBM-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,93 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur IBM-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Titel IBM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IBM von vor 3 Jahren eingebracht IBM-Aktie höher: Diese Faktoren sorgen für Aufwind bei der IBM-Aktie Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com