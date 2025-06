IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Mittwochnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die IBM-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 284,12 USD.

Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 284,12 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die IBM-Aktie bisher bei 285,10 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 285,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 86.418 IBM-Aktien.

Am 18.06.2025 markierte das Papier bei 285,10 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die IBM-Aktie 0,34 Prozent zulegen. Am 19.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 168,39 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die IBM-Aktie 68,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 6,67 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,75 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 236,00 USD an.

Am 23.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,14 USD. Im Vorjahresviertel hatte IBM 1,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat IBM mit einem Umsatz von insgesamt 14,54 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,46 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,55 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte IBM am 23.07.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von IBM rechnen Experten am 29.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,93 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

