IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von IBM. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 282,37 USD zu.

Die IBM-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 282,37 USD. Zwischenzeitlich stieg die IBM-Aktie sogar auf 283,17 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 281,27 USD. Bisher wurden via New York 65.403 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.06.2025 markierte das Papier bei 284,49 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die IBM-Aktie somit 0,75 Prozent niedriger. Am 18.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 167,50 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,68 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 6,67 USD an IBM-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,75 USD aus. Analysten bewerten die IBM-Aktie im Durchschnitt mit 236,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte IBM am 23.04.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,14 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,75 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,54 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte IBM einen Umsatz von 14,46 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 23.07.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können IBM-Anleger Experten zufolge am 29.07.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 10,93 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

