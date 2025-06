IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von IBM zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die IBM-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 2,3 Prozent auf 283,48 USD zu. In der Spitze legte die IBM-Aktie bis auf 283,58 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 279,75 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 83.980 IBM-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (283,58 USD) erklomm das Papier am 16.06.2025. Der aktuelle Kurs der IBM-Aktie ist somit 0,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 167,25 USD. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 69,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 6,67 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 6,75 USD je IBM-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 236,00 USD für die IBM-Aktie.

IBM ließ sich am 23.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,75 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,54 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,46 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 23.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 29.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von IBM.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,93 USD fest.

