IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM legt am Nachmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von IBM. Im New York-Handel gewannen die IBM-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Um 15:52 Uhr stieg die IBM-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 285,29 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die IBM-Aktie bei 286,11 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 281,65 USD. Bisher wurden heute 58.561 IBM-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 286,84 USD. Dieser Kurs wurde am 19.06.2025 erreicht. 0,54 Prozent Plus fehlen der IBM-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 170,49 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,24 Prozent.

IBM-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 6,67 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,75 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 236,00 USD für die IBM-Aktie.

Am 23.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,14 USD gegenüber 1,75 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 14,54 Mrd. USD gegenüber 14,46 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

IBM wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 23.07.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 29.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,93 USD je Aktie belaufen.

