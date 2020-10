Lufthansa, Ryanair & Co.: Luftfahrtbranche im Aufwind - Trump will US-Airlines helfen

Vor allem Aktien von Luftfahrtgesellschaften waren die größten Gewinner. Marktexperten verwiesen auf einen Bericht des "Wall Street Journal". Diesem zufolge erneuerte US-Präsident Donald Trump seine Forderung nach individuellen Corona-Unterstützungen, inklusive Hilfen für die Luftfahrtindustrie, nachdem er die Verhandlungen mit den Demokraten über ein weiteres allgemeines Hilfspaket bis nach der Präsidentschaftswahl verschoben hatte. Das, so hieß es am Markt, stütze auch die Aktien von Fluggesellschaften in Europa.

Am frühen Nachmittag gewann der Stoxx 600 Travel & Leisure 2,2 Prozent und nahm damit die Spitze der insgesamt 19 Sektoren ein. Unter den Index-Mitgliedern war die IAG-Aktie Favorit mit plus 8,6 Prozent, gefolgt von der Lufthansa mit 4,6 Prozent im XETRA-Handel. Ryanair stiegen in London um 1,3 Prozent.

/ck/mis

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images