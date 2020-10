ArcelorMittal schließt Stahlwerk in Polen

Aktien in diesem Artikel ArcelorMittal 12,14 EUR

Der Betrieb des Hochofens und des Stahlwerks würden bereits im Oktober heruntergefahren, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Einige Wochen später solle die Stilllegung der gesamten Anlage erfolgen. "Der Stahlsektor in der EU wurde von der Pandemie stark getroffen, die gesamte stahlverarbeitende Industrie hat ihre Aktivitäten zurückgefahren", heißt es zu Begründung für die Entscheidung in dem Statement. Das Unternehmen halte eine schnelle Erholung bei der Nachfrage nach Stahl für unwahrscheinlich.

Als weitere Gründe nannte ArcelorMittal die hohen Strompreise in Polen sowie die Entscheidung der EU, in einer Zeit von sinkender Nachfrage die Quote der zollbefreiten Stahlimporte aus Nicht-EU-Staaten zu erhöhen. Der Konzern will seine Aktivitäten in Polen künftig auf das Werk in Dabrow Gornicza in Schlesien konzentrieren, wo zwei Hochöfen stehen. In Krakau soll lediglich die Kokerei bestehen bleiben.

WARSCHAU (dpa-AFX)

Bildquellen: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP/Getty Images