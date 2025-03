Jefferies & Company Inc.

ArcelorMittal Hold

08:01 Uhr

Aktie in diesem Artikel ArcelorMittal 29,20 EUR 0,16 EUR 0,55% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat ArcelorMittal von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 33 Euro belassen. Nach der im Vergleich zur Konkurrenz starken Entwicklung seit Jahresbeginn rechne er kurzfristig mit einer Kurskonsolidierung der Stahlaktie, schrieb Analyst Cole Hathorn in seiner am Mittwoch vorliegenden Neueinschätzung. Die Geschäftsaktivitäten in Kanada und Mexiko bärgen anhaltende Unsicherheiten. In Europa seien die mittelfristigen Aussichten zwar besser, doch für höhere Schätzungen brauche es hier eine bessere Vorhersagbarkeit der Preise und der Nachfrage. Zudem stehe eine mögliche Anteilserhöhung am Konkurrenten Vallourec im Raum./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2025 / 12:46 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2025 / 20:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

