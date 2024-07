10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX höher erwartet

Der DAX wird zum ersten Handelstag der Woche mit einem stärkeren Sitzungsstart erwartet.

2. Börsen in Fernost zeigen sich zum Wochenstart mit unterschiedlichen Vorzeichen

In Tokio fällt der Nikkei 225 zeitweise um 0,06 Prozent auf 39.557,75 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es beim Shanghai Composite 0,62 Prozent aufwärts auf 2.985,85 Zähler (MEZ: 07:52). Der Hang Seng in Hongkong zog am Freitag unterdessen 0,01 Prozent auf 17.718,61 Einheiten an.

3. US-Banken erhöhen Dividende - JPMorgan und Morgan Stanley mit Aktienrückkauf

Der erfolgreich bestandene Stresstest der US-Notenbank macht amerikanische Banken wie erwartet großzügiger. Diverse Institute kündigten am Freitag nach Börsenschluss Dividendenerhöhungen an. Einige wie JPMorgan und Morgan Stanley wollen zudem eigene Aktien zurückkaufen. Zur Nachricht

4. Kinder von Warren Buffett sollen nach seinem Tod über Vermögen entscheiden

Die Kinder des legendären US-Investors Warren Buffett sollen nach seinem Tod sein Vermögen von aktuell rund 130 Milliarden Dollar für wohltätige Zwecke ausgeben. Buffett sagte dem "Wall Street Journal" in einem am Wochenende veröffentlichten Interview, die drei müssten einstimmig entscheiden, wofür das Geld verwendet werden solle. Zur Nachricht

5. Bombe bei Tesla-Werk in Grünheide erfolgreich gesprengt

Eine Weltkriegsbombe in der Nähe des Tesla-Werks in Grünheide ist am Samstag kontrolliert gesprengt worden. Die Sperrung rund um den Fundort sei aufgehoben, sagte der Leiter des Ordnungsamts Grünheide, Nico Bauermeister, am Nachmittag. Zur Nachricht

6. Porsche-Verbot: Volkswagen schränkt mögliche Dienstfahrzeuge für Führungskräfte ein

Top-Manager bei Volkswagen müssen auf Porsche-Modelle als Dienstwagen verzichten. Seit Anfang des Jahres gelte, dass es nicht mehr möglich sei, einen Porsche als Dienstwagen zu bestellen, sagte ein Volkswagen-Sprecher am Sonntag. Seitdem werde die Regelung auch so gehandhabt. Zur Nachricht

7. EU-Kommission genehmigt staatliche Unterstützung für Fluglinie SAS

Die Finanzspritzen aus Dänemark und Schweden für die skandinavische Fluglinie SAS sind rechtmäßig. Die EU-Kommission hat die Staatshilfen von bis zu 15 Milliarden schwedischen Kronen - umgerechnet 1,3 Milliarden Euro - als Teil des Rettungsplans für die Airline genehmigt. Zur Nachricht

8. BVB verliert Leihspieler Maatsen bereits wieder - Möglicher Wechsel von Cherki

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss Leihspieler Ian Maatsen nach nur einem halben Jahr wieder abgeben. Der 22 Jahre alte Linksverteidiger wechselt von seinem bisherigen Stammclub FC Chelsea zum Premier-League-Rivalen Aston Villa. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise präsentieren sich mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.40 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,43 auf 81,97 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,43 auf 85,43 Dollar anzog.

10. Euro hat nach der ersten Runde der Frankreich-Wahl zugelegt

Der Euro kostete zuletzt 1,0754 US-Dollar und damit fast einen halben Cent mehr als am Freitagabend. Es ist zudem der höchste Stand seit Mitte Juni.