DAX höher erwartet -- Asiens Börsen höher -- Bombe bei Tesla-Werk in Grünheide erfolgreich gesprengt -- US-Banken erhöhen Dividende - JPMorgan und Morgan Stanley mit Aktienrückkauf -- Nordex im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt soll zum Wochenstart höher in die Sitzung gehen. Der DAX soll mit Gewinnen in den Montagshandel starten.

Der TecDAX soll der Tendenz des Leitindex folgen. Nach der ersten Runde der Wahlen in Frankreich wird erwartet, dass der DAX seine jüngste Stabilisierung am Montag fortsetzt. In Frankreich ringen rechtsnationale und bürgerliche Parteien nach der ersten Runde der Parlamentswahl um die Macht. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Die Märkte Europas werden mit positiven Handelsstart erwartet. Der EURO STOXX 50 wird im Plus erwartet. Die europäischen Aktienmärkte werden zu Wochenbeginn im Plus erwartet. Das Hauptthema ist der Ausgang des ersten Wahlgangs der Parlamentswahl in Frankreich am Sonntag. Positiv hervorzuheben ist, dass es keine großen Überraschungen gab, da weder die rechte noch die linke Seite einen klaren Sieg erringen konnte. "Die Wahl hat das Potenzial, die wirtschaftliche und fiskalische Landschaft Frankreichs neu zu gestalten", erklärt Jarrod Kerr, Chefökonom bei Kiwibank laut Dow Jones Newswires. Eine absolute Mehrheit des RN könnte wahrscheinlich zu einer erhöhten öffentlichen Verschuldung führen, ergänzt er. Das Parteimanifest beinhaltet ein umfangreiches Wirtschaftsprogramm mit Steuersenkungen für Unternehmen und Haushalte. Für die Finanzmärkte steht die Risikoprämie auf französische Schulden im Fokus. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen beendeten den Freitagshandel in der Verlustzone. Der Dow Jones Index schloss mit einem Abschlag von 0,12 Prozent bei 39.118,86 Punkten. Er hatte sich auch zur Eröffnung etwas schwächer gezeigt, konnte dann jedoch zunächst ins Plus drehen. Die Gewinne bröckelten im Verlauf jedoch wieder ab.

Auch der NASDAQ Composite beendete den letzten Handelstag der Woche in Rot: Er verlor letztlich 0,71 Prozent auf 17.732,60 Zähler. Zum Start konnt er noch steigen und im Handelsverlauf erstmals die 18.000-Punkte-Marke knacken, dann machten die Anleger jedoch auch hier Kasse und es ging wieder abwärts. Mit dem PCE-Deflator wurde das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmaß veröffentlicht. Dieses erfüllte mit 2,6 (April: +2,8) Prozent die Prognosen von Ökonomen. Die nachlassende Inflation befeuerte zunächst die Zinssenkungshoffnungen. Einen Dämpfer erhielten solche Fantasien jedoch durch den Chicago-Einkaufsmanagerindex, der sich - in der ohnehin starken US-Wirtschaft - sehr viel deutlicher verbessert hatte, als erwartet worden war. Bei dem ersten Fernsehduell zwischen Präsident Joe Biden und seinem Herausforderer und Vorgänger Donald Trump hat der derzeitige Amtsinhaber einen enttäuschenden Auftritt hingelegt. Deshalb wurden nun Rufe nach einem kurzfristigen Kandidatenwechsel laut - den Transatlantik-Experten durchaus für möglich halten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken