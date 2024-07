Fokus auf saubere Energie

Um das ehrgeizige Ziel der Netto-Null-Emissionen bis 2030 zu erreichen, investiert Google nun in die taiwanesische BlackRock-Firma New Green Power.

• Google sichert sich Anteile an BlackRock-Solarfirma

• Ziel: Eigene Kohlenstoffemissionen sowie die der Zulieferer reduzieren

• Netto-Null-Emissionen bis 2030 im Blick

Vor dem Hintergrund, dass Unternehmen zunehmend unter Druck stehen, ihre Treibhausgasemissionen im Zusammenhang mit ihrer Geschäftstätigkeit sowie ihren Wertschöpfungsketten zu senken, beteiligt sich die Alphabet-Tochter Google nun an dem Geschäftsbereich Climate Infrastructure von BlackRock. Diese Partnerschaft mit der taiwanesischen Solarfirma New Green Power (NGP) "erweitert das taiwanesische Stromnetz um Solarkapazitäten und bringt uns unserem Ziel näher, Netto-Null-Emissionen zu erreichen", heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung.

Partnerschaft zur Förderung der Solarenergie

Bis 2030 wolle Google eigenen Angaben zufolge in allen Betrieben und der Wertschöpfungskette Netto-Null-Emissionen erreichen, "unterstützt durch das Ziel, in jedem Netz, in dem wir tätig sind, rund um die Uhr CO2-freie Energie zu liefern". Im Rahmen der Partnerschaft wolle Google mit seiner Kapitalinvestition bei dem Ausbau einer groß angelegten Solarpipeline helfen. Taiwan gilt als wichtiger Standort für Googles Cloud-Technologie mit einem Rechenzentrum und Firmenbüros. "Unsere Investition in NGP, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, wird als Entwicklungskapital für seine 1-GW-Pipeline neuer Solarprojekte dienen und die kritische Eigen- und Fremdfinanzierung für diese Projekte katalysieren. Wir gehen davon aus, dass wir über Stromabnahmeverträge (PPAs) und die damit verbundenen Energiezertifikate (Taiwan Renewable Energy Certificates oder T-RECs) bis zu 300 MW Solarenergie aus dieser Pipeline beziehen werden, um den Strombedarf unseres Rechenzentrumscampus, unserer Cloud-Region und unserer Bürobetriebe in Taiwan zu decken", heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Darüber hinaus plant Google, einen Teil der sauberen Energiekapazität den Halbleiterlieferanten und -herstellern in der Region anzubieten. "Ein erheblicher Teil unseres Scope-3-Fußabdrucks ist auf die Stromnetze zurückzuführen, die unsere Lieferanten und Nutzer mit Strom versorgen, weshalb eine umfassende Dekarbonisierung - und Partnerschaften wie diese - weiterhin von zentraler Bedeutung für unser Netto-Null-Ziel sind", so der Suchmaschinenriese. David Giordano, Global Head of Climate Infrastructure bei BlackRock, sagte zu dem Deal: "Angesichts der wachsenden Nachfrage nach digitalen Diensten, die durch KI und datenzentrierte Technologien unterstützt werden, wird es zwingend erforderlich, in saubere Energie zu investieren. Die Partnerschaft ist ein Beweis für das gemeinsame Engagement von Google und BlackRock, den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft voranzutreiben".

Fokus auf Netto-Null-Emissionen

Mit Blick auf das Ziel einer kohlenstofffreien Energie ist Google auch Gründungsmitglied der Asia Clean Energy Coalition (ACEC), die Energiekäufer, -lieferanten und politische Entscheidungsträger zusammenbringt, um das politische und regulatorische Umfeld für den Einkauf von erneuerbarem Strom durch Unternehmen zu verbessern, wie das Unternehmen erklärt. Dahingehend sei auch die neue Partnerschaft mit New Green Power "ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zu Netto-Null und CO2-frei, und es gibt sowohl im asiatisch-pazifischen Raum als auch weltweit noch viel zu tun".

An der NASDAQ profitieren Alphabet C-Aktien am Montag vorbörslich leicht von der neuen Zusammenarbeit - sie steigen zeitweise um 0,43 Prozent auf 184,20 US-Dollar. Die Papiere von BlackRock zeigten sich am Freitag nachbörslich an der NYSE wenig verändert bei 787,57 US-Dollar, vorbörsliche Kurse stehen hier am Montag noch aus.

Redaktion finanzen.net