Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten

Der DAX notiert im vorbörslichen Handel mit einem leichten Plus.

2. Börsen in Fernost präsentieren sich uneinheitlich

An den Märkten in Asien sind am Mittwoch unterschiedliche Tendenzen zu beobachten. Der japanische Leitindex Nikkei legt aktuell 0,4 Prozent zu auf 28.928,47 Punkte (7.14 Uhr MESZ). Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil 0,65 Prozent nach unten auf 3.601,24 Indexpunkte. Der Hang Seng verliert daneben derzeit 0,5 Prozent auf 29.320,10 Zähler.

3. AUTO1-Aktie nachbörslich unter Druck: AUTO1-Aktionäre wollen offenbar 9,8 Millionen Aktien verkaufen

Verschiedene Aktionäre des Online-Gebrauchtwagenhändlers AUTO1 wollen laut Kreisen insgesamt bis zu knapp 9,8 Millionen Aktien bei Profi-Investoren platzieren. Zur Nachricht

4. Zoom übertrifft Gewinnerwartungen - Zoom-Aktie nachbörslich in Grün

Zoom Video Communications hat am Dienstag nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel vorgelegt. Zur Nachricht

5. RWE begibt erstmals "grüne" Anleihe über 500 Millionen Euro

Der Versorger RWE hat erstmals eine "grüne Anleihe am Markt untergebracht. Zur Nachricht

6. Facebook mit abgespeckter Online-Entwicklerkonferenz

Facebook veranstaltet am Mittwoch (ab 18.00 Uhr) eine Online-Version seiner jährlichen Entwicklerkonferenz F8. Zur Nachricht

7. Volvo will Verkaufserlös von UD Trucks an Aktionäre ausschütten

Der schwedische Nutzfahrzeughersteller Volvo will die Verkaufserlöse für den Lkw-Bauer UD Trucks an seine Aktionäre weiterreichen. Zur Nachricht

8. Lonza und Moderna vertiefen Zusammenarbeit

Der Schweizer Pharma-Auftragshersteller Lonza und der US-Biotechnologiekonzern Moderna erweitern ihre Zusammenarbeit beim COVID-19-Impfstoff erneut. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen weiter zu - OPEC+ bestätigt Kurzfrist-Kurs

Die Ölpreise sind am Mittwoch weiter gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 70,53 US-Dollar. Das waren 28 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 21 Cent auf 67,93 Dollar.

10. Euro

Der Euro hat am Mittwoch im frühen Handel stabil über der Marke von 1,22 US-Dollar notiert.

