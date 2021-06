DAX etwas fester erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Moderna und Lonza vertiefen Zusammenarbeit -- Zoom übertrifft Gewinnerwartungen

Nachdem der DAX am Dienstag einen neuen Rekordstand bei 15.685 Zählern aufstellte, dürften Anleger den Mittwochshandel ruhig angehen lassen. Auch wenn die leicht positive Stimmung bleiben dürfte, wirft der morgige Feiertag Fronleichnam bereits seine Schatten voraus, es ist also möglich, dass sich einige Marktteilnehmer gedanklich schon im langen Wochenende befinden.

In Europa richten sich am Mittwoch die Blicke der Anleger auf die Produzentenpreise (PPI) aus der Eurozone im April. Mehr steht allerdings nicht auf der Agenda. Darüber hinaus wird aufgrund des morgigen Feiertags Fronleichnam von einem ruhigen Handelstag ausgegangen.

Die US-Indizes zeigten sich am Dienstag ohne Schwung.

Der Dow Jones konnte zum Handelsschluss ein kleines Plus von 0,13 Prozent auf 34.575,31 Punkte einfahren. Er hatte die Sitzung 0,16 Prozent fester bei 34.584,19 Punkten eröffnet und war im Handelsverlauf nach zwischenzeitlich deutlicheren Gewinnen wieder auf dieses Niveau zurückgefallen. Der NASDAQ Composite schloss bei 13.736,48 Punkten um 0,09 Prozent leichter. Nachdem er zum Start um 0,58 Prozent auf 13.829,06 Zähler zugelegt hatte, fiel der Index der Tech-Werte ins Minus und konnte sich zeitweise lediglich noch an die Nulllinie herankämpfen.

Die Corona-Impfkampagne schreitet in den USA rasch voran. Laut Daten der Gesundheitsbehörde CDC vom Sonntag hat inzwischen mehr als die Hälfte der Bevölkerung mindestens eine Schutzimpfung erhalten. Daher vertrauten die Anleger offenbar zunehmend auf eine Erholung der Wirtschaft. Konjunkturseitig hellte sich die Stimmung in der US-Industrie weiter auf, was den Optimismus der Anleger unterstrich- die Anleger allerdings auch an die Bedenken erinnerte, dass die US-Notenbank bei ihrer bisher lockeren Geldpolitik zum Agieren gezwungen werden könnte.

Auf Unternehmensseite neigte sich derweil die Quartalsberichtssaison dem Ende zu. Vorbörslich legte der kanadische Cannabis-Konzern Canopy Growth seine Zahlen zum vierten Quartal seines Geschäftsjahres als auch zum Gesamtjahr vor. Nachbörslich werden die Zahlenvorlagen von Videokonferenz-Dienst Zoom und Computerkonzern Dell erwartet.

