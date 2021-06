CureVac-Aktie schließt tiefer: CureVac sammelt weiter Daten für Zulassung

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX schließt nach neuem Rekord mit Gewinnen -- Dow letztlich freundlich -- Zoom schlägt Erwartungen -- Canopy Growth enttäuscht -- AUTO1, Autobauer Porsche, Valneva, Lufthansa, LPKF im Fokus

Cloudera-Aktie springt nach Übernahmeofferte um ein Viertel hoch. Härtere Steuerregeln für Unternehmen: EU-Vertreter einigen sich. Volvo will Verkaufserlös von UD Trucks an Aktionäre ausschütten. RWE begibt erstmals "grüne" Anleihe. CureVac sammelt weiter Daten für Zulassung. BioNTech/Pfizer kann Impfstoff-Produktion in Belgien hochfahren.