CureVac Aktie News: CureVac fällt am Donnerstagmittag

Die Aktie von CureVac gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 4,74 EUR.

Die CureVac-Aktie musste um 12:03 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 4,74 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die CureVac-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,73 EUR aus. Mit einem Wert von 4,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 41.293 CureVac-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,98 EUR erreichte der Titel am 07.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CureVac-Aktie somit 4,74 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten CureVac-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,45 USD je CureVac-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CureVac am 20.05.2025. Das EPS lag bei -0,24 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,34 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CureVac in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 93,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 940000,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 13,43 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2025 veröffentlicht.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,471 EUR je CureVac-Aktie.

