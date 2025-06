CureVac Aktie News: CureVac am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

CureVac im Fokus

Die Aktie von CureVac gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 4,75 EUR.

Die CureVac-Aktie notierte um 16:07 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 4,75 EUR. Die Abwärtsbewegung der CureVac-Aktie ging bis auf 4,74 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 4,76 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 133.053 CureVac-Aktien umgesetzt.

Am 07.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,10 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an CureVac-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,45 USD je CureVac-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CureVac am 20.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 93,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,43 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 940000,00 USD.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 14.08.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass CureVac im Jahr 2025 -0,471 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

BioNTech-Aktie gewinnt: So stuft die Deutsche Bank den geplanten CureVac-Deal ein

CureVac-Aktie +35 Prozent: BioNTech will CureVac übernehmen

BioNTech übernimmt CureVac: Strategische Expansion in der Krebsforschung könnte mRNA-Therapien vorantreiben