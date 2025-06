CureVac Aktie News: CureVac am Vormittag im Minus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von CureVac. Die CureVac-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 4,71 EUR abwärts.

Die CureVac-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:22 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 4,71 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CureVac-Aktie bisher bei 4,71 EUR. Bei 4,77 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 26.974 CureVac-Aktien umgesetzt.

Am 07.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CureVac-Aktie mit einem Kursplus von 5,60 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 2,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,41 Prozent.

CureVac-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,45 USD für die CureVac-Aktie aus.

Am 20.05.2025 äußerte sich CureVac zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 93,00 Prozent zurück. Hier wurden 940000,00 USD gegenüber 13,43 Mio. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte CureVac am 14.08.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem CureVac-Verlust in Höhe von -0,471 EUR je Aktie aus.

