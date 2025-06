CureVac Aktie News: CureVac am Mittag im Minus

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von CureVac. Das Papier von CureVac befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,8 Prozent auf 4,76 EUR ab.

Die CureVac-Aktie wies um 12:03 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 4,76 EUR abwärts. In der Spitze fiel die CureVac-Aktie bis auf 4,75 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 4,85 EUR. Bisher wurden via Tradegate 297.042 CureVac-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CureVac-Aktie 4,54 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 2,10 EUR. Mit einem Kursverlust von 55,86 Prozent würde die CureVac-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten CureVac-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 4,45 USD an.

Am 20.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,34 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CureVac in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 93,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 940000,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 13,43 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte CureVac am 14.08.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CureVac einen Verlust von -0,471 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

