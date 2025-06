CureVac Aktie News: CureVac am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von CureVac. Das Papier von CureVac gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 4,73 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:14 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 4,73 EUR. Der Kurs der CureVac-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,73 EUR nach. Bei 4,75 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wurden via Tradegate 17.826 CureVac-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CureVac-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 2,10 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CureVac-Aktie 55,60 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 4,45 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CureVac am 20.05.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,34 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat CureVac 940000,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 93,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,43 Mio. USD umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte CureVac am 14.08.2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,471 EUR je CureVac-Aktie.

