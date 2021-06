+23 Prozent: AMC-Aktie mit nächstem Kurssprung

Im NYSE-Handel ging es für die AMC -Papiere letztlich um 22,66 Prozent hoch auf 32,04 US-Dollar, was aber keine neue Bestmarke bedeutete. Diese stammt mit 36,72 Dollar vom Freitag, als im Verlauf Gewinnmitnahmen eingesetzt hatten.

AMC war in der Corona-Krise lange Zeit schwer von den Lockdowns belastet, neuerdings hellt sich das Umfeld für die Kinokette aber mit Lockerungen auf. Für Gesprächsstoff sorgte nun am Dienstag, dass die Kinokette Aktien an die Investmentgesellschaft Mudrick Capital Management verkauft hat - und dies mit einem fast vierprozentigen Aufschlag zum Schlusskurs vom Freitag von 26,12 Dollar. Wie es hieß, wurden 8,5 Millionen Anteile für rund 230 Millionen Dollar veräußert, was 27,12 Dollar pro Stück entspricht.

Schon im Januar hatte AMC gemeinsam mit Aktien wie zum Beispiel GameStop für Furore gesorgt, als die Kleinanleger einigen Hedgefonds, die auf einen Kursverfall gewettet hatten, milliardenschwere Verluste eingebrockt hatten. Um beide Aktien war es im März und April mit normalisierten Schwankungen etwas ruhiger geworden, seit einer Woche jedoch ist vor allem die AMC-Aktie wieder mit starken Kurssprüngen in aller Munde. Binnen weniger Tage hatte sich der Kurs bis zum Freitagshoch fast verdreifacht.

/tih/men

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com