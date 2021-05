Sagt der Dogecoin als neues GameStop dem Bitcoin den Kampf an?

• Dogecoin platziert sich unter Top Sechs der Kryptowährungen• Reddit hob Verbot zur Diskussion von Kryptos auf• DOGE-Aufstieg als Kampfansage gegen BitcoinÄhnlich wie die GameStop-Aktie wurde auch der Dogecoin zum Spielball von Anlegern - allerdings hatte der Dogecoin prominente Fans wie Elon Musk . Doch noch mehr als das verbindet die beiden Anlageprodukte die Community Reddit.

Dogecoin Hype lässt Marktkapitalisierung explodieren - Kritik

Der als Spaßwährung konzipierte Dogecoin mit einem Shiba Inu als Symbol ist derzeit eine der gefragtesten Kryptowährungen und hat es innerhalb kürzester Zeit unter die größten der Kryptowährungen geschafft. Die Marktkapitalisierung - also der Gesamtwert der kursierenden Coins - beläuft sich derzeit auf rund 51 Milliarden US-Dollar (Stand: 13. Mai 2021). Damit hat die Spaßwährung noch Bitcoin, Ether und Binance Coin, Cardano und Tether vor sich - in Sachen Marktkapitalisierung hat der Dogecoin den XRP auf den siebten Platz verwiesen. Seit Jahresbeginn gewann der DOGE massiv an Wert hinzu, seitdem der Tesla-Chef ihn prominent gemacht und in alle Ecken des Internets geschickt hatte. Die Währung wurde mal gepusht, dann wieder fallen gelassen, weshalb kurzzeitig sogar die Frage aufkam, ob der Dogecoin der Schandfleck im Kryptoversum geworden sei und die Ambitionen vieler Krypto-Fans, Kryptowährungen in der klassischen Finanzwelt oder gar im Alltag zu etablieren, schienen bedroht. Aktuell wird der Dogecoin, der in diesem Jahr bereits bis zu 0,72 US-Dollar gekostet hatte, von einem Blutbad am Kryptomarkt belastet. Ausgelöst hatte dies erneut Tesla-Chef Musk, der am Vortag überraschend bekannt gegeben hatte, dass Tesla nun doch keine Bitcoins mehr als Bezahlung akzeptieren werde.

r/WallStreetBets heizt DOGE an - Krypto-Verbot auf Reddit

Doch trotz der starken Volatilität: Es ist das Jahr des Dogecoin. Es ist denkbar, dass der zwischenzeitlich rasante Aufstieg der Kryptowährung nicht allein durch die Unterstützung von Tesla-Chef Elon Musk oder Musiker Snoop Dogg ausgelöst wurde. Im Mittelpunkt der Bewegung rund um Dogecoin stand offenbar auch das Unterforum r/WallStreetBets, das maßgeblich an der GameStop-Affäre beteiligt war.

"Dogecoin ist das neue GameStop", zitiert Native News Post Kryptowährungsbulle Green. "Aber das ist nicht typischerweise die Art und Weise, wie vernünftige, versierte Investoren ihre Portfolios strategisch erstellen und aufbauen sollten, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen."

Ein kurzzeitiges aufgehobenes Verbot, dort Kryptos diskutieren zu dürfen, reichte offenbar aber aus, um den Hype einmal mehr anzuschieben. Bloomberg soll schließlich mit einem Artikel dazu beigetragen haben, dass das Verbot kurz nach seiner Aufhebung wieder eingesetzt wurde, hieß es Ende April bei Cointelegraph. Der Moderator u/bawse1 soll diesbezüglich geschrieben haben: "Wegen dem Bloomberg-Artikel 'WallStreetBets knickt vor Krypto ein' werden Diskussionen zu Kryptowährungen auf unbestimmte Zeit wieder verboten" - entsprechende Anpassungen sollen in den Richtlinien aufgenommen worden sein.

Kampfansage gegen Bitcoin?

Hinter den Bemühungen der Reddit-Bewegung könnten identische Motive wie bei dem Angriff auf Shortseller an der Wall Street gewesen sein. "In der gleichen Weise, wie der GameStop-Rausch als ein Kampfspiel von 'Wall Street gegen den kleinen Kerl' angepriesen wurde, wird Dogecoin als ein Kampfspiel gegen die etablierten Krypto-Giganten wie Bitcoin angepriesen," zitiert Native News Post Nigel Green, Chef der Finanzdienstleistungsfirma deVere Group.

Doch der Vergleich mit dem Bitcoin mag deshalb allein schwer sein, dass bekanntermaßen zwei völlig unterschiedliche Ambitionen hinter deren Erfindung stecken. Außerdem ist das Angebot beim Bitcoin auf eine bestimmte Stückzahl begrenzt - dieser Umstand fehlt bei der Spaßwährung. Während derzeit 129,5 Milliarden Dogecoins zu rund 0,38 US-Dollar zirkulieren, sind es bei der Ur-Kryptowährung 18,7 Millionen zu je 48.648 US-Dollar. Allerdings könnte unter anderem dieses fehlende Angebotslimit kombiniert mit einem effizienten Netzwerk, das es erlaubt, schneller Coins zu erzeugen, einige Krypto-Fans begeistert haben.

Doch noch ist der Dogecoin nicht ganz auf einer Ebene mit den anderen Top-Cyberdevisen: Mit seinem Status als Meme-Münze ist ein Handel auf den größten Kryptobörsen wie Coinbase oder Bitstamp nicht möglich.

Versuch, verpasste Einstiegschancen durch DOGE aufzuholen

Doch vielmehr als eine Kampfansage könnten auch etwaige verpasste Einstiegschancen beim Bitcoin dazu beigetragen habe, dass einige Anleger beim Dogecoin diese vertane Chance wettmachen wollten. Sie sprangen auf den DOGE-Zug auf, um nicht die nächste große Gelegenheit zu verpassen, weniger weil sie an die Zukunft des Coins glaubten - die Wirkung des FOMO-Effekts könnte also ihr übriges zur Rally der Spaßwährung beigetragen habe. "Wir können davon ausgehen, dass viele Menschen Dogecoin gekauft haben, nicht weil sie denken, es hat keinen wirklichen Wert, sondern weil sie hoffen, dass andere FOMO bekommen, heben Sie den Preis nach oben, und dann können sie verkaufen und machen einen schnellen Gewinn", gibt das Portal Green wieder. Es mischt sich also eine revolutionäre Anstrengung mit denen reiner Zockerei, könnte man deuten.

Expertenmeinungen gegen auseinander - Gründer distanziert sich

Dass der Dogecoin im Gegensatz zu anderen Kryptowährungen - Ethereum, Ripple und Cardano beispielsweise - offiziell als Spaßwährung erfunden wurde, sollte eigentlich maßgebliche Zweifel aufkommen lassen. Doch Stattdessen erklimmt der DOGE neue Höhen und tummelt sich auf den vordersten Plätzen der Cyberdevisen.

Dementsprechend verwundert es nicht, dass immer mehr Kritiker auf den Plan treten und warnen, dass sich eine Blase gebildet haben könnte. Susannah Streeter, Senior Investment Analyst bei Hargreaves Lansdown, äußerte gegenüber Forbes: "Anleger, die kein Geld zum Verbrennen haben, sollten die Warnung der FCA beherzigen. Wer sich auf Produkte einlässt, die er nicht vollständig versteht, riskiert, sein ganzes Geld zu verlieren." Diese Warnung mag jedoch vielmehr für Kryptowährungen im Allgemeinen gelten, direkt in Bezug auf Dogecoin sprach sie jedoch von einer "spekulativen Wette" und von Nutzern, die mit dem System spielen wollen würden, weshalb Anleger sich vor der "Herdenmentalität hüten sollten".

Einer der Mitgründer des Dogecoins, Software-Ingenieur Billy Markus, hatte sich bereits vor Jahren von seiner Schöpfung losgelöst und betonte seine Distanzierung: "Ich bin halb losgelöst, aber es ist seltsam, dass etwas, das ich in ein paar Stunden gemacht habe, jetzt Teil der Internetkultur ist," erklärte er gegenüber Bloomberg.

Wohin fliegt der Dogecoin noch?

Während die Nachfrage nach dem Dogecoin ungebrochen scheint, zeigen sich Experten mehr als gespalten in ihren Meinungen. Doch wohin führt die Reise des Coins mit dem Hund als Logo? Als magische Preismarke, die Befürworter der Spaßwährung im Blick haben, gilt ein Wert von einem US-Dollar. Aktuell befindet sich der Dogecoin weiter entfernt von seinem ´ bisherigen Höchstwert, der bei 0,72 US-Dollar lag.

