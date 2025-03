GameStop Aktie News: GameStop gibt am Donnerstagnachmittag deutlich nach

Kursentwicklung

Die Aktie von GameStop gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die GameStop-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 11,7 Prozent auf 25,03 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 11,7 Prozent auf 25,03 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die GameStop-Aktie bis auf 24,51 USD. Bei 25,41 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 1.696.350 GameStop-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (63,90 USD) erklomm das Papier am 15.05.2024. Der derzeitige Kurs der GameStop-Aktie liegt somit 60,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.04.2024 bei 9,95 USD. Abschläge von 60,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

GameStop gewährte am 25.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.01.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GameStop in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 28,49 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,28 Mrd. USD im Vergleich zu 1,79 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die GameStop-Bilanz für Q1 2025 wird am 04.06.2025 erwartet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte GameStop möglicherweise am 31.03.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,455 USD je GameStop-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur GameStop-Aktie

GameStop-Aktie hebt ab: GameStop überrascht beim Gewinn - Bitcoin wird zum Reservevermögen

Rally der GameStop-Aktie setzt sich fort: Verkauf internationaler Geschäfte geplant

GameStop-Aktie springt an: Plant GameStop eine Investition in Bitcoin und folgt Strategy?