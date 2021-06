Vorreiter Australien: Erste Unternehmen zahlen Gehälter auch in Bitcoin aus

• Australisches Startup bietet Gehaltszahlungen in Bitcoin an• Krypto-Gehalt gilt als vielversprechendes Zukunftsmodell• Auszahlung des Gehalts wahrscheinlich bald in Form unterschiedlicher digitaler Devisen möglich

Dieses australische Unternehmen zahlt Gehälter in Bitcoin aus

Trotz der hohen Volatilität von Kryptowährungen bietet das australische Startup Finder seinen Mitarbeitern nun die Möglichkeit, sich Gehälter anteilig in Bitcoin auszahlen zu lassen. Wie Finder-CEO Fred Schebesta laut der Frankfurter Rundschau erklärt, wird das Finder-Modell seiner Meinung nach in rund zwei Jahren sogar zur Norm werden.

Im Interview mit der australischen Nachrichtenseite News.com.au verriet Schebesta, dass die Idee, Gehälter in Form digitaler Devisen auszuzahlen, bereits vor einem Jahr entstanden sein soll. Finder-Mitarbeiter baten um die Option, ihren Lohn in Bitcoin zu erhalten, woraufhin entsprechende Schritte seitens der Buchhaltung eingeleitet wurden. Nach umfangreichen Recherchen sowie einer rechtlichen Absicherung, haben nun 350 Beschäftigte die Möglichkeit, 25 Prozent ihres Gehalts in Bitcoin zu erhalten. Schebesta versieht sein Startup weiterhin mit dem Attribut "krypto-freundlich" und gibt an, von Lieferanten bereits in Kryptowährungen bezahlt zu werden - eine Tatsache, die die Auszahlung von Gehältern in Bitcoin als naheliegend erscheinen ließ.

BTC-Markets zahlt Löhne ebenfalls auf Wunsch in Bitcoin aus

Nicht nur Finder sieht das Potenzial von digitalen Devisen - auch die in Melbourne ansässige Krypto-Börse BTC Markets gibt ihren 35 Mitarbeitern die Möglichkeit, Löhne in Bitcoin zu erhalten. "Ein Großteil unserer Mitarbeiter unter 35 Jahren hat einen natürlichen Appetit nach und ein natürliches Verständnis für Krypto", erklärt Caroline Bowler, CEO von BTC Markets, im Interview mit News.com.au. Sie gibt weiterhin an, offen für Innovation zu sein und ihren Mitarbeitern die Option der Gehaltsauszahlung in Bitcoin auf freiwilliger Basis zur Verfügung zu stellen. Wie hoch dabei der maximale Prozentsatz ist, der in Bitcoin überwiesen wird, können ihre Mitarbeiter selbst entscheiden.

Laut Frankfurter Rundschau plant Bowler, dass Gehaltsauszahlungen in Zukunft nicht ausschließlich in Bitcoin erfolgen sollen - auch Binance Coin, Ripple und Ethereum sowie Dogecoin erfreuen sich in Krypto-Investor-Kreisen wachsender Beliebtheit. Außerdem äußert Bowler den Wunsch, dass "Kryptowährungen immer mehr zum Mainstream und zum Teil unseres täglichen Lebens werden".

