UBS startet Salzgitter mit 'Sell' - Salzgitter-Aktie rutscht ab

Die Einstufung beruhe auf der Erwartung sinkender Stahlpreise im zweiten Halbjahr, schrieb Analyst Myles Allsop in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Salzgitter -Aktie sei angesichts ihrer hohen Bewertung dafür besonders anfällig. Die Salzgitter-Aktie notiert im Mittwochshandel via XETRA zwischenzeitlich 3,62 Prozent tiefer bei 26,64 Euro.

ZÜRICH (dpa-AFX)

