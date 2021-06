JENOPTIK will Fertigungskapazitäten erweitern - Aktie gibt nach

Aktien in diesem Artikel

In Dresden solle ein Produktionsgebäude für Optiken und Sensoren sowie ein neuer Bürokomplex entstehen, teilte die börsennotierte JENOPTIK AG am Mittwoch mit. Dafür sei im Mai ein 24 000 Quadratmeter großes Grundstück im Airportpark Dresden erworben worden. Dresden gilt als wichtiger Standort der Halbleiterindustrie in Deutschland.

Der Baubeginn für das Fertigungsgebäude mit Reinraumkomplex ist den Angaben nach in der zweiten Hälfte 2022 geplant. Anfang 2025 würde nach der Planung die Produktion in der neuen Fabrik starten. "Mit unserer Investition sichern wir unser weiteres Wachstum und stärken unsere Position als verlässlicher Ausrüster der globalen Chipindustrie", erklärte JENOPTIK-Vorstandschef Stefan Traeger. Zum Investitionsvolumen machte er keine Angaben.

Die JENOPTIK-Aktie gibt via XETRA zeitweise um 1,46 Prozent auf 24,24 Euro nach.

