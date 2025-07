JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK tendiert am Mittwochmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 19,60 EUR.

Um 11:46 Uhr ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 19,60 EUR. In der Spitze legte die JENOPTIK-Aktie bis auf 19,63 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,36 EUR. Bisher wurden via XETRA 26.889 JENOPTIK-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 29,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,98 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 36,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,394 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete JENOPTIK 0,380 EUR aus. Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 26,23 EUR.

Am 13.05.2025 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,16 EUR, nach 0,27 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 243,59 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 4,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256,15 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von JENOPTIK.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,43 EUR je Aktie aus.

