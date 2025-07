JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Vormittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von JENOPTIK. Das Papier von JENOPTIK konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 19,42 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 19,42 EUR. Im Tageshoch stieg die JENOPTIK-Aktie bis auf 19,42 EUR. Bei 19,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 951 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Am 08.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 14,36 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 35,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,394 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 26,23 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 13.05.2025. Das EPS wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 256,15 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 243,59 Mio. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte JENOPTIK am 13.08.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,43 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

