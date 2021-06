PayPal-Aktie in Grün: PayPal will Klarna bei 'Später-Bezahlen'-Angeboten angreifen

Die US-Firma kündigte am Dienstag eine Option zum Zahlen von Einkäufen nach 30 Tagen an. Außerdem werden Händler künftig einen entsprechenden Button in ihre Shops integrieren können, mit dem Kunden die Option direkt auswählen. Die Neuerungen sollen in den kommenden Wochen und Monaten umgesetzt werden, hieß es.

Der schwedische Anbieter Klarna ist mit dem Geschäftsmodell sowie mit Ratenzahlungen zu einem der wertvollsten europäischen Finanzunternehmen geworden und ist unter anderem auch in Deutschland stark. PayPal lässt nun auch mehr Flexibilität bei seiner 2019 eingeführten Ratenzahlung zu. Bisher war hier nur ein 12-Monats-Zeitraum vorgesehen, künftig können es auch 3, 6 und 24 Monate sein.

An der NASDAQ gewinnen PayPal-Aktien am Mittwoch 1,44 Prozent hinzu auf 263,02 US-Dollar.

