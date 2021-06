Commerzbank-Aktie zeitweise auf Hoch seit Mai 2019

Im nur wenig veränderten MDAX der mittelgroßen Werte reichte das für einen der vorderen Plätze für die Commerzbank

Mit in der Spitze 6,852 Euro kletterten sie im XETRA-Handel zudem über ihr kurz vor dem Beginn des Corona-Börsencrashs erreichte Zwischenhoch aus dem Februar 2020 und waren damit so viel Wert wie zuletzt im Mai 2019. Am Mittag notieren sie zeitweise noch 2,14 Prozent im Plus bei 6,84 Euro.

Generell befinden sich Bankenwerte seit einiger Zeit wieder im Aufwind. Inflationsbefürchtungen und deswegen die Debatte über eine möglicherweise bald anstehende vorsichtige Straffung der Geldpolitik hatten zuletzt angetrieben.

Im DAX waren vor wenigen Tagen erst Deutsche Bank auf ein Hoch seit mehr als zwei Jahren gestiegen. An diesem Mittwoch jedoch gaben die Anteile bislang um 0,3 Prozent nach.

