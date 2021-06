GK SOFTWARE schließt Allianz mit IBM - IBM-Aktie in Grün

Im Rahmen ihrer Zusammenarbeit werden die beiden Unternehmen Einzelhändlern helfen, Innovationen und die Digitalisierung voranzutreiben sowie den Konsumenten verbesserte und vernetzte Omnichannel-Erlebnisse zu bieten, wie der Anbieter von Einzelhandelssoftware mitteilte. So kann die Commerce-Plattform GK SOFTWARE , CLOUD4RETAIL, auf der IBM Cloud gehostet werden.

GK SOFTWARE und IBM verbindet den Angaben zufolge bereits eine lange Partnerschaft im Segment Einzelhandel und viele gemeinsame Kunden.

Die GK SOFTWARE-Aktie notiert am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise auf Vortagesniveau bei 137,50 Euro. Die IBM-Aktie notiert an der NYSE zwischenzeitlich mit plus 0,74 Prozent bei 145,26 US-Dollar.

DJG/sha/kla

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: GK Software AG