IBM Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von IBM

Die Aktie von IBM gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die IBM-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 289,50 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 289,50 USD. Die IBM-Aktie gab in der Spitze bis auf 287,36 USD nach. Bei 290,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 79.262 IBM-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 296,10 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2025). Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 2,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 06.07.2024 auf bis zu 173,97 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 39,91 Prozent könnte die IBM-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem IBM seine Aktionäre 2024 mit 6,67 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,75 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der IBM-Aktie wird bei 236,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte IBM am 23.04.2025. Das EPS lag bei 1,12 USD. Im letzten Jahr hatte IBM einen Gewinn von 1,72 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,54 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,46 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte IBM am 23.07.2025 präsentieren. Am 29.07.2026 wird IBM schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je IBM-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,93 USD fest.

