DHL Supply Chain erweitert Zusammenarbeit mit Locus Robotics

Weltweit sollen bis 2022 bis zu 2.000 Kommissionier-Roboter von Locus Robotics eingesetzt werden, nachdem sich erste Investitionen in die Assisted-Picking-Roboter im kommerziellen Betrieb bewährt hätten, teilte der Bonner Logistikkonzern mit. Ein entsprechend erweiterter Rahmenvertrag sei von beiden Unternehmen unterzeichnet worden.

Die Assisted-Picking-Roboter sollen vor allem in E-Commerce- und Konsumgüter-Lagern eingesetzt werden, um bei der Kommissionierung und Bestandsauffüllung zu helfen. So kann die Effizienz gesteigert und Lieferprozesse beschleunigt werden. Bislang sind mehr als 500 Assisted-Picking-Roboter in den Lagern in den USA, Europa und Großbritannien im industriellen Einsatz.

Locus Robotics hat seinen Sitz in Wilmington, Massachusetts, USA.

