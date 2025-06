DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag stärker

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zuletzt sprang die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 40,62 EUR zu.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 40,62 EUR. Im Tageshoch stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 40,64 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,46 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 145.214 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Bei 44,27 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 8,99 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,96 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,87 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,31 EUR.

Am 30.04.2025 legte DHL Group (ex Deutsche Post) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,76 Prozent auf 20,81 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 20,25 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.08.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 05.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,07 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

