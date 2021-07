Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten

Nach der Kursschwäche am Vortag dürfte der deutsche Aktienmarkt auch zur Wochenmitte zunächst kaum vorankommen: Der DAX wird vorbörslich um 0,15 Prozent höher bei 15.535 Punkten erwartet.

2. Börsen in Fernost mit gemischten Vorzeichen

Die Börsen in Asien zeigen sich zur Wochenmitte weiter ohne gemeinsame Richtung. In Tokio sackt der japanische Leitindex Nikkei gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 1,16 Prozent auf 28.311 Punkte ab. Auf dem chinesischen Festland verbuht der Shanghai Composite zur gleichen Zeit ein Plus von 0,41 Prozent auf 3.543 Einheiten. In Hongkong gibt der Hang Seng derweil um 0,97 Prozent auf 27.800 Zähler nach.

3. Samsung erwartet deutlichen Gewinnanstieg für das zweite Quartal

Der Elektronik-Riese Samsung erwartet dank der starken Chip-Nachfrage und anziehender Preise für das zweite Quartal 2021 einen Anstieg des operativen Gewinns um mehr als 50 Prozent. Der Gewinn aus den Kerngeschäften werde im Jahresvergleich um voraussichtlich 53 Prozent auf 12,5 (9,3 Milliarden Euro) steigen, teilte das südkoreanische Unternehmen mit. Zur Nachricht

4. Studie: mRNA aus Corona-Impfstoffen von BioNTech/Pfizer und Moderna nicht in Muttermilch nachweisbar

Corona-Impfungen für stillende Frauen mit mRNA-Impfstoffen sind nach Einschätzung von US-Experten in Hinblick auf die Muttermilch unproblematisch. Wegen der Immunisierung sollten Mütter nicht aufhören zu stillen, schreibt ein Team um Stephanie Gaw von der University of California San Francisco im Fachblatt "Jama Pediatrics". In 13 untersuchten Muttermilchproben von sieben geimpften Frauen sei keine mRNA aus dem Impfstoff nachweisbar gewesen. Zur Nachricht

5. China verschärft Kontrolle von im Ausland gelisteten Unternehmen

China verschärft die Kontrolle von im Ausland an der Börse gehandelten chinesischen Unternehmen. Die neuen Vorschriften haben weitgehende Auswirkungen auf die Kapitalbeschaffung aufstrebender Firmen aus China an ausländischen Aktienmärkten wie in New York oder Hongkong. Zur Nachricht

6. NIO baut Präsenz in China mit Gründung eines weiteren Unternehmens für intelligentes Fahren aus

Der chinesische Autobauer NIO stärkt seine Präsenz in Hefei und gründet ein weiteres Unternehmen, das den E-Autoproduzenten beim Thema smarte Fahrzeuge unterstützen soll. Zur Nachricht

7. Nordex erhält ersten Teil von Windpark-Auftrag in Australien

Der Winkraftanlagenhersteller Nordex hat in Australien einen ersten festen Teilauftrag des Mitte Juni in Aussicht gestellten Großauftrags über 1 Gigawatt erhalten. Der Turbinenauftrag für das Projekt "MacIntyre" hat ein Volumen von 923 Megawatt (MW). Zur Nachricht

8. Fed-Protokoll wird veröffentlicht

In den USA veröffentlicht am Abend die Notenbank Federal Reserve ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Marktteilnehmer dürften die Mitschrift auf Hinweise untersuchen, ob die Fed eine etwas weniger großzügige Geldpolitik anpeilt. Angesichts der robusten Erholung der US-Wirtschaft vom Corona-Einbruch können sich Fachleute eine weniger lockere Ausrichtung zur Jahreswende vorstellen.

9. Ölpreise stabil nach Berg- und Talfahrt

Die Ölpreise haben am sich am Mittwoch im frühen Handel zunächst kaum verändert. Am Vortag hatten sie hingegen eine heftige Berg- und Talfahrt hingelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Mittwochmorgen 74,52 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg geringfügig auf 73,46 Dollar.

10. Euro stagniert über 1,18 US-Dollar

Der Euro hat sich am Mittwoch zunächst kaum von der Stelle bewegt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1825 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1838 Dollar festgesetzt.

