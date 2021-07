DAX etwas höher erwartet -- Asiatische Börsen uneinheitlich -- Samsung erwartet deutlichen Gewinnanstieg -- China verschärft Kontrolle von im Ausland gelisteten Unternehmen

Zur Wochenmitte kommen negative Vorgaben aus Asien und den USA, diese scheinen den deutschen Leitindex aber zumindest vorbörslich kaum zu belasten. "Der DAX fährt im Schlafwagen", sagte etwa Analyst Thomas Altmann von QC Partners laut dpa-AFX am Mittwochmorgen. Allerdings werde die Zahl der Anleger, die Angst vor einem Ausbruch des deutschen Leitindex nach unten hätten, immer größer.

Der deutsche Leitindex dürfte zum Start in den Mittwochshandel ein kleines Plus verbuchen.

Daneben standen bereits vorher Zahlen zur deutschen Industrieproduktion auf dem Terminplan. Diese ist im Mai leicht gesunken. Am Markt wurde dies aufgrund der schwachen Industrieumsatzzahlen aber inzwischen bereits erwartet.

Der spannendste Termin steht am Mittwoch am Abend an: Dann wird in den USA das Fed-Protokoll zur jüngsten Zinssitzung veröffentlicht. Marktteilnehmer hoffen auf Hinweise, ob die Fed eine weniger großzügige Geldpolitik anpeilt.

Der EuroSTOXX 50 bewegt sich vorbörslich bei 4.056 Punkten knapp über seinem Vortagesniveau. Am Dienstag verabschiedete er sich 0,85 Prozent tiefer bei 4.052,67 Zählern aus der Sitzung.

Die europäischen Aktienmärkte werden am Mittwoch unverändert erwartet.

An den US-Börsen wurden am Dienstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.

Der Dow Jones startete kaum bewegt und rutschte dann tiefer ins Minus. Er beendete die Sitzung 0,6 Prozent niedriger bei 34.577,37 Zählern. Der NASDAQ Composite verzeichnete daneben ein anfängliches Plus und konnte dieses in den Feierabend retten. Er schloss 0,17 Prozent im Plus bei 14.663,64 Indexeinheiten. S&P 500 sowie NASDAQ 100 vermochten es derweil neue Rekordstände aufzustellen.

Die US-Börsen starteten nach dem verlängerten Wochenende am Dienstag erstmals wieder in den Handel. Aufgrund fehlender Impulse gestaltete sich der US-Börsenhandel anfänglich jedoch ruhig. "Es könnte einfach Zeit für eine kleine Verschnaufpause sein", kommentiert Chris Dyer, Direktor für globale Aktien bei Eaton Vance gegenüber Dow Jones Newswires. "Viele der guten Nachrichten sind bereits eingepreist und ich denke, das macht es für die Aktienmärkte kurzfristig etwas schwieriger, noch weiter zu steigen." Im weiteren Verlauf zogen den US-Leitindex jedoch schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten tiefer in die Verlustzone.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken