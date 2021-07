Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

Für den deutschen Leitindex zeichnet sich auch am Dienstag ein ruhiger Start ab. Der DAX wird vorbörslich um minimale 0,05 Prozent tiefer bei 15.654 Punkten erwartet erwartet. Impulse von der Wall Street fehlen, nachdem dort feiertagsbedingt am Montag nicht gehandelt worden war.

2. Börsen in Fernost mit gemischten Vorzeichen

Die asiatischen Börsen bewegen sich auch am Dienstag in unterschiedliche Richtungen. In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei gegen 7:50 Uhr unserer Zeit 0,27 Prozent auf 28.677 Zähler hinzu. Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite hingegen zur gleichen Zeit 0,55 Prozent auf 3.515 Einheiten. In Hongkong fällt der Hang Seng derweil um 0,51 Prozent auf 28.001 Punkte.

3. Sartorius hebt nach starkem Halbjahr Prognose für 2021 an

Der Laborausrüster Sartorius traut sich nach einem guten ersten Halbjahr mehr für 2021 zu als bisher. Für die ersten sechs Monate nannten die Göttinger ein Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen von rund 60 Prozent bei einer operativen EBITDA-Marge von etwas über 34,0 Prozent. Zur Nachricht

4. Allianz warnt vor Flugrisiken

Die allmähliche Normalisierung des Luftverkehrs nach über einjähriger Zwangspause für viele Piloten und Maschinen macht der Allianz Sorgen. Der größte deutsche Versicherer warnte am Dienstag vor den mit der Entmottung verbundenen Risiken ebenso wie vor Passagieren außer Rand und Band. Zur Nachricht

5. DiDi erwartet Umsatzeinbußen in China

Dem chinesischen Uber-Rivalen DiDi drohen wegen der Restriktionen der chinesischen Digitalaufsicht finanzielle Einbußen. Der Vorstand gehe davon aus, dass die Deaktivierung der App den Umsatz in China schmälern könnte. Zur Nachricht

6. Hausärzte im Rheinland wollen kein AstraZeneca mehr

In der laufenden Corona-Impfkampagne wollen die Praxen im Rheinland nach Angaben des Hausärzteverbandes künftig auf den Impfstoff von AstraZeneca verzichten. Das sagte der Chef des Hausärzteverbandes Nordrhein, Oliver Funken. Zur Nachricht

7. Nordex erhält im zweiten Quartal deutlich mehr Aufträge

Der Windkraftanlagenbauer Nordex hat das zweite Quartal 2021 mit einem im Vergleich zum Vorjahr deutlich höheren Auftragseingang abgeschlossen. Wie Nordex mitteilte, summierten sich die Ordereingänge im abgelaufenen Quartal auf 1.534,1 Megawatt nach 888 Megawatt im zweiten Quartal 2020. Zur Nachricht

8. Internetriesen wie Google, Twitter und Facebook drohen mit Abzug aus Hongkong

Eine Vereinigung von Firmen wie Google, Twitter und Facebook warnt vor einem Abzug der Internet-Riesen und ihrer Dienste aus Hongkong, falls eine geplante Verschärfung des Datenschutzes umgesetzt wird. Die Asia Internet Coalition (AIC) kritisiert das Gesetzesvorhaben als zu vage und unverhältnismäßig, wie aus einem Brief an Hongkongs Datenschutzkommissarin Ada Chung Lai-ling hervorgeht. Zur Nachricht

9. Ölpreise auf Mehrjahreshochs

Die Ölpreise haben am Dienstag ihre Aufschläge vom Vortag ausgebaut und erneut mehrjährige Höchststände erreicht. Händler nannten als Grund, dass sich der Ölverbund OPEC+ zunächst nicht auf eine Ausweitung seiner Produktion einigen konnte. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 77,54 US-Dollar. Das waren 38 Cent mehr als am Vortag.

10. Euro steigt in Richtung 1,19 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel leicht zugelegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1875 US-Dollar und damit etwas mehr als in der Nacht zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1866 Dollar festgesetzt.

