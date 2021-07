Asiens Börsen mit gemischten Vorzeichen -- Sartorius hebt Prognose für 2021 an -- Allianz warnt vor Flugrisiken

Auch für Dienstag wird mit einem ruhigen Handelsstart gerechnet, denn aufgrund des gestrigen Feiertages in den USA fehlen Impulse von der Wall Street. Auch in Deutschland gestaltet sich die Nachrichtenlage bislang sehr dünn, so dass nicht mit großen Kursausschlägen gerechnet wird.

Der DAX verlor zur Eröffnung noch leicht und tauchte anschließend tiefer in die Verlustzone ab. Am Nachmittag schüttelte er seine Verluste jedoch ab und vermochte es minimal ins Plus zu steigen. Er beendete den Tag letztlich mit einem kleinen Zuwachs von 0,08 Prozent bei 15.661,97 Punkten. Der TecDAX eröffnete daneben wenig bewegt und verbuchte anschließend ebenfalls Verluste. Auch er kann konnte letztlich jedoch an den Schluss vom Freitag aufholen. Sein Schlussstand: 3.566,86 Zähler (-0,1 Prozent).

Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich am Montag stabil.

Der EuroSTOXX 50 notierte zur Börseneröffnung etwas schwächer, drehte in Tagesverlauf jedoch leicht in die Gewinnzone. So verabschiedete er sich letztlich bei 4.087,37 Zählern, was einem kleinen Plus von 0,07 Prozent entspricht.

Am Dienstag dürfte es erst im späteren Handelsverlauf interessant werden, denn zunächst mangelt es aufgrund der gestern geschlossenen US-Börsen an Impulsen. Im weiteren Tagesverlauf stehen dann jedoch zahlreiche wichtige Konjunkturdaten an, so zum Beispiel der ZEW-Index für Deutschland und am Nachmittag in den USA die Ergebnisse der ISM-Umfrage unter Dienstleistern.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken