Chinesischer Automarkt schrumpft im Juni

Der Absatz der Hersteller von Autos und Nutzfahrzeugen an die Händler sank im Jahresvergleich voraussichtlich deutlich um 16,3 Prozent auf 1,93 Millionen Fahrzeuge, wie der Herstellerverband China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) am Montag in Peking auf Basis vorläufiger Berechnungen mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat Mai dürfte der Absatz laut CAAM um 9,5 Prozent zurückgegangen sein.

Im zweiten Quartal und besonders im Juni vergangenen Jahres hatte sich der Markt nach dem zwischenzeitlichen Einbruch in der Corona-Krise allerdings auch deutlich erholt, nachdem Restriktionen gelockert worden waren und Autohäuser ihre Türen wieder hatten öffnen dürfen. So hatte 2020 die Corona-Pandemie den chinesischen Automarkt vor allem in den ersten drei Monaten stark belastet.

Bereits im Mai 2021 war das zuvor anhaltende Wachstum des chinesischen Automarkt CAAM-Daten zufolge jedoch leicht ins Stocken geraten und hatte ein kleines Minus verzeichnet. Im bisherigen Jahresverlauf steht dennoch ein deutliches Plus zu Buche: Vorläufigen Daten zufolge stieg der Absatz zwischen Januar und Juni im Vergleich zum Vorjahr um rund ein Viertel auf 12,8 Millionen Fahrzeuge.

Experten gingen Ende Juni sogar davon aus, dass die Erholung des chinesischen Automarktes in diesem Jahr deutlicher als erwartet verlaufen könnte. Sie halten ein Plus von 6,5 Prozent für möglich. Unter anderem auch wegen Maßnahmen der Regierung, die den Verkauf ankurbeln sollen, könnte das Wachstum gegenüber 2020 stärker ausfallen als zunächst angenommen, hieß es. Im vergangenen Jahr war der chinesische Automarkt das dritte Jahr in Folge geschrumpft.

Der Herstellerverband CAAM misst den Absatz der Autobauer an die Händler und nicht an die Endkunden. Dagegen misst der Branchenverband PCA (China Passenger Car Association) den Verkauf von Händlern an Endkunden und bezieht dabei Pkw, SUVs und leichte Nutzfahrzeuge ein. PCA-Daten liegen bislang noch nicht vor. China ist für die deutschen Autokonzerne BMW, Daimler und Volkswagen immens wichtig und der jeweils größte Einzelmarkt.

