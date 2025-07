Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagmittag mit KursVerlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 49,80 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 49,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 49,65 EUR. Bei 49,91 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 238.457 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.07.2024 bei 65,93 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 45,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 8,42 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,95 EUR. Im Vorjahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 62,50 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,74 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,86 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 33,22 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 7,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 35,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.07.2025 präsentieren. Am 29.07.2026 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,75 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

So stuften die Analysten die Mercedes-Benz-Aktie im vergangenen Monat ein

Mercedes-Benz-Aktie leichter: Absatz auch im zweiten Quartal schwächer

VW-Aktie aber schwächer: Volkswagen dominiert den deutschen E-Auto-Markt - vor BMW, Tesla & Co.