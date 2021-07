Wasserstoff-Initiative: NEL beteiligt sich an neuem Projekt für grünen Stahl

• NEL ASA geht neue Wasserstoff-Initiative ein• Fossilfreier Wasserstoff zur Herstellung von Stahl• CEO sieht attraktive Chancen

Um eine Anlage für fossilfreien Wasserstoff zu bauen, ist NEL Hydrogen Electrolyser, ein Geschäftsbereich des norwegischen Hydrogen-Spezialisten NEL ASA, ein neues Projekt mit Ovako, Volvo, Hitachi ABB Power Grids Sweden sowie H2 Green Steel eingegangen, wie aus der entsprechenden Pressemitteilung hervorgeht.

We are thrilled to announce we've joined a collaboration for a #FossilFree #hydrogen facility in Sweden together with @OvakoGroup, @VolvoGroup, @HitachiGlobal, & @H2GreenSteel. Check out our press release to learn more about this important initiative:https://t.co/P0L6a2j2lj