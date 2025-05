NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA tendiert am Mittwochmittag südwärts

NEL ASA im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von NEL ASA. Die NEL ASA-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 0,204 EUR.

Die NEL ASA-Aktie musste um 11:59 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 0,204 EUR abwärts. In der Spitze büßte die NEL ASA-Aktie bis auf 0,203 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,205 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.683.335 NEL ASA-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.05.2024 bei 0,803 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die NEL ASA-Aktie mit einem Kursplus von 294,371 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,166 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der NEL ASA-Aktie liegt somit 22,577 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je NEL ASA-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,21 NOK für die NEL ASA-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte NEL ASA am 30.04.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 NOK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA ebenfalls -0,01 NOK je Aktie eingebüßt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat NEL ASA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 59,88 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 155,34 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel waren 387,20 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von NEL ASA wird am 16.07.2025 gerechnet. Am 22.07.2026 wird NEL ASA schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,297 NOK je NEL ASA-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NEL ASA-Aktie

Cavendish Hydrogen-Aktie zeitweise vom Handel ausgesetzt: NEL-Tochter Cavendish rutscht tiefer in die roten Zahlen

NEL-Aktie auf Talfahrt: NEL ASA einmal mehr mit roten Zahlen - Umsatz enttäuscht

NEL-Aktie wenig bewegt: RBC dampft Kursziel ein