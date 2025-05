NEL ASA Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie NEL ASA verteuert sich am Nachmittag

Kurs der NEL ASA

Die Aktie von NEL ASA gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von NEL ASA nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,5 Prozent auf 0,208 EUR.

Um 16:06 Uhr konnte die Aktie von NEL ASA zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 3,5 Prozent auf 0,208 EUR. Zwischenzeitlich stieg die NEL ASA-Aktie sogar auf 0,210 EUR. Bei 0,203 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wurden via Tradegate 1.681.910 NEL ASA-Aktien umgesetzt.

Am 30.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,774 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 272,264 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2025 bei 0,166 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,144 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je NEL ASA-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,21 NOK für die NEL ASA-Aktie aus.

NEL ASA ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 NOK ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei NEL ASA ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 NOK in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 59,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 387,20 Mio. NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 155,34 Mio. NOK.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von NEL ASA wird am 16.07.2025 gerechnet. Am 22.07.2026 wird NEL ASA schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

2025 dürfte NEL ASA einen Verlust von -0,297 NOK verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

